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Депутаты Госсобрания Башкирии разработали законопроект о временном ограничении движения по автомобильным дорогам

Депутаты Госсобрания Башкирии разработали законопроект о временном ограничении движения по автомобильным дорогам

В Уфе состоялась пресс-конференция, на которой представители Государственного собрания Республики Башкортостан рассказали о планах узаконить временные ограничения движения на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.

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