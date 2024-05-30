Депутаты Госсобрания Башкирии разработали законопроект о временном ограничении движения по автомобильным дорогам

В Уфе состоялась пресс-конференция, на которой представители Государственного собрания Республики Башкортостан рассказали о планах узаконить временные ограничения движения на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии