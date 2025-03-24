Пожар на автостоянке Владивостока: 22 машины уничтожены поджогом

Во Владивостоке сильный пожар охватил автостоянку на улице Пихтовая, уничтожив 22 автомобиля. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
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