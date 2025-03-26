Прокуратура прекратила расследование в отношении Джерома Боатенга. Экс-защитник «Баварии» подозревался в нападении на бывшую девушку перед ее суицидом

Der Spiegel сообщает, что бывшему защитнику «Баварии» не станут предъявлять обвинения в нападении, принуждении и диффамации в отношении Каси Ленхардт, его бывшей девушки, которая вскоре после расставания с футболистом в 2021 году совершила самоубийство.
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