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Прокуратура прекратила расследование в отношении Джерома Боатенга. Экс-защитник «Баварии» подозревался в нападении на бывшую девушку перед ее суицидом

Der Spiegel сообщает, что бывшему защитнику «Баварии» не станут предъявлять обвинения в нападении, принуждении и диффамации в отношении Каси Ленхардт, его бывшей девушки, которая вскоре после расставания с футболистом в 2021 году совершила самоубийство.

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