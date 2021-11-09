Всё об оружии

74 207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татаринцев Игорь
    Президент Украины...
  • Татаринцев Игорь
    Невзоров восхитил...
  • АЛЕКС БАМ
    Все эти "республики" входили в состав России. Чего вы на них набросились? Вместо того чтобы заняться воспитанием "дет...Чемодан, вокзал, ...

Президент Украины раскритиковал советское руководство и командование за «жестокость» при освобождении Киева от нацистов

Президент Украины раскритиковал советское руководство и командование за «жестокость» при освобождении Киева от нацистов

Глава украинского государства Владимир Зеленский накануне в своем телеграм-канале вспомнил о том, как был освобожден Киев во время Великой Отечественной войны в 1943 году, и попутно заявил о жестоком поведении советских военных и руководства СССР.

Вернуться к статье
Обсудить
Татаринцев Игорь

Картина дня

наверх