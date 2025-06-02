[Video] В Таиланде слон зашёл в магазин и обчистил полки с рисовыми крекерами, после чего спок [.] В Таиланде слон зашёл в магазин и обчистил полки с рисовыми крекерами, после чего спокойно ушел, — South China Morning Post Инцидент произошел в провинции Пакчонг на западе королевства.
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