У сына экс-мэра Тулуна забрали незаконно приватизированную землю

Тулунская межрайонная прокуратура добилась удовлетворения иска о возврате в муниципальную собственность земельного участка, незаконно переданного в собственность родственнику бывшего мэра Тулуна, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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