В память о ленинградской блокаде на фасадах петербургских зданий появятся световые проекции

Инсталляции будут включаться с 18 по 27 января Сегодня, в 82-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, на фасадах городских зданий будут размещены световые проекции, посвященные подвигу города и его жителей.
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