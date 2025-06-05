В URA.RU назвали причину обысков в редакции

В URA.RU назвали причину обысков в головном офисе редакции в Екатеринбурге. «Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области», — говорится в сообщении издания.
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