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Жизнь на освобожденных территориях 23 июля (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 23 июля (обновляется)

Источник фото: Яндекс Карты 10:55 В бывшем прифронтовом селе на юге ДНР приступили к обновлению зала ДК Ремонт зрительного зала дома культуры начался в селе Саханка Новоазовского округа, которое до начала спецоперации на протяжении восьми лет регулярно обстреливалось украинской армией, рассказал глава администрации округа Василий Овчаров.

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