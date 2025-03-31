Лебеди начали возвращаться в Удмуртию после зимовки

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию вернулись лебеди. Фотографиями поделились пользователи в соцсетях.Одним из первых снимки опубликовал профессор Вадим Долгов, который запечатлел их на Каме, возвращаясь на границе с Пермским краем.
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