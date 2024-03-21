Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Намозолила глаза": Назван ещё один кандидат на "зачистку" в верхах

"Намозолила глаза": Назван ещё один кандидат на "зачистку" в верхах

Царьград Фото: Lightspring/shutterstock В правительстве планируются серьёзные кадровые перестановки.

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Комментарии
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Maxim Yushkin
😎&quot;...разобраться один раз и будет всем счастье&quot;- это утопическое стремление. стоящее перед разными цивилизациями уже не одну тысячу лет. 😀😢
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1 час.
оля стерн
А чем лучше Мурашко и Лысенко??? они из той же команды что и Голенькая. Боюсь что будет еще хуже при их повышении.
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1 час.
СК
Сергей Ковалев
оно понятно всем, кто в школу ходил, - &quot;мы не оперируем абсолютно черным и абсолютно белым, мы все в оттенках серого&quot; (И.Ильин). на то и &quot;путеводная звезда&quot;, как идея, чтобы не терять направление. но ни путеводная, ни правильно сформулированная идея недостижимы принципиально. дуализЬм в единстве и борьбе противоположностей, уважаемый Maxim. на каждую бочку меда найдется ложка дегтя. всё уже сказано под Луной, нам только исполнять🤝
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1 час.

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