"Намозолила глаза": Назван ещё один кандидат на "зачистку" в верхах

😎"...разобраться один раз и будет всем счастье"- это утопическое стремление. стоящее перед разными цивилизациями уже не одну тысячу лет. 😀😢

А чем лучше Мурашко и Лысенко??? они из той же команды что и Голенькая. Боюсь что будет еще хуже при их повышении.

СК

Сергей Ковалев

оно понятно всем, кто в школу ходил, - "мы не оперируем абсолютно черным и абсолютно белым, мы все в оттенках серого" (И.Ильин). на то и "путеводная звезда", как идея, чтобы не терять направление. но ни путеводная, ни правильно сформулированная идея недостижимы принципиально. дуализЬм в единстве и борьбе противоположностей, уважаемый Maxim. на каждую бочку меда найдется ложка дегтя. всё уже сказано под Луной, нам только исполнять🤝