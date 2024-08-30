Трагедия в Бурятии: причины гибели 8-летней девочки, пропавшей без вести Юлия Чинкова29 августа в отдел полиции Улан-Удэ поступило тревожное заявление от родителей 8-летней девочки, которая ушла гулять и не вернулась домой.