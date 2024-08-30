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FTimes

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Трагедия в Бурятии: причины гибели 8-летней девочки, пропавшей без вести

Трагедия в Бурятии: причины гибели 8-летней девочки, пропавшей без вести

Трагедия в Бурятии: причины гибели 8-летней девочки, пропавшей без вести Юлия Чинкова29 августа в отдел полиции Улан-Удэ поступило тревожное заявление от родителей 8-летней девочки, которая ушла гулять и не вернулась домой.

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