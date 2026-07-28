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Китайская компания BYD вышла на японский рынок с новым электрокаром

Китайская компания BYD вышла на японский рынок с новым электрокаром

Китайская компания BYD, ведущий мировой производитель электромобилей, начала экспансию в один из самых конкурентных сегментов сокращающегося японского автомобильного рынка, выпустив новый ультракомпактный электромобиль, который составит конкуренцию мини-автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, сообщает 28 июля японское деловое агентство Kyodo News.

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