Коллективный Запад вновь объединился против России: геополитические уроки прошлого

Теракт в России осудили практически все страны мира. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила, что в МИД поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, который произошел на глазах всего человечества.