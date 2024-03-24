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Коллективный Запад вновь объединился против России: геополитические уроки прошлого

Теракт в России осудили практически все страны мира. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила, что в МИД поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, который произошел на глазах всего человечества.

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