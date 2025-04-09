В Сети появилось фото застрявшего в бельевых веревках БПЛА ВСУ в Аксае

Появилась фотография беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), застрявшего в бельевых веревках рядом с многоквартирным жилым домом в городе Аксае Ростовской области, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
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