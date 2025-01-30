Медвежий угол
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Медвежий угол

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Из Темиртау в мэры: как казашка Юлия Купецкая построила карьеру на делах недвижимостью - Квартиры, виллы и дарёная гостиница

Из Темиртау в мэры: как казашка Юлия Купецкая построила карьеру на делах недвижимостью - Квартиры, виллы и дарёная гостиница

Avia.pro - СМИ Пока кто-то годами пробивается сквозь серые будни, терпеливо рассчитывает ипотеку и радуется внезапному повышению на две копейки, есть люди, которые давно постигли дзен бюрократического мастерства.

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Комментарии
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Геннадий Гудков
...плодятся как тараканы! ...похоже очень хорошая почва для размножения подобных тварей!..
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6 час.
Вячеслав Васильев
В таких случаях уместнее будет спросить-кто любовник
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6 час.
ВераВерная
Да тут с мужем бы разобраться)))
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5 час.
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