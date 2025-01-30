Из Темиртау в мэры: как казашка Юлия Купецкая построила карьеру на делах недвижимостью - Квартиры, виллы и дарёная гостиница

Avia.pro - СМИ Пока кто-то годами пробивается сквозь серые будни, терпеливо рассчитывает ипотеку и радуется внезапному повышению на две копейки, есть люди, которые давно постигли дзен бюрократического мастерства.
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