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Кадыров рассказал о масштабном наступлении бойцов Чечни и ЛНР

Кадыров рассказал о масштабном наступлении бойцов Чечни и ЛНР

2 мая Рамзан Кадыров, который является главой Чечни, заявил о проведенном в ходе военной спецоперации на украинской территории масштабном наступлении по всей линии фронта в Луганской Народной Республике.

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