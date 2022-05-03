Кадыров рассказал о масштабном наступлении бойцов Чечни и ЛНР

2 мая Рамзан Кадыров, который является главой Чечни, заявил о проведенном в ходе военной спецоперации на украинской территории масштабном наступлении по всей линии фронта в Луганской Народной Республике.
Популярные статьи
- Президент России Владимир Путин ввел экономические и финансовые контрсанкции против недружественных стран - указ
- Рамзан Кадыров считает необходимым провести второй этап спецоперации по всей Украине
- Германия может не беспокоиться: Россия перенаправит «Северный поток-2» для нужд газоснабжения собственных регионов
Свежие комментарии