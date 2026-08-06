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Царьград

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Россотрудничество: заявки иранцев на учебу в России выросли на 27%

Россотрудничество: заявки иранцев на учебу в России выросли на 27%

Число заявок от иранских абитуриентов на бесплатное обучение в России выросло на 27% в 2026 году. Россотрудничество сообщает об увеличении конкурса на одно место, несмотря на незначительное расширение квоты.

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