Россотрудничество: заявки иранцев на учебу в России выросли на 27%

Число заявок от иранских абитуриентов на бесплатное обучение в России выросло на 27% в 2026 году. Россотрудничество сообщает об увеличении конкурса на одно место, несмотря на незначительное расширение квоты.
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