Telegram впервые обошел по охвату YouTube

Количество уникальных пользователей мессенджера в январе 2025 года достигло 90,6 миллионов человек В январе 2025 года мессенджер Telegram впервые обогнал видеохостинг YouTube по охвату аудитории за месяц.
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