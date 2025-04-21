Татарстан мөфтие республика имамнарына чит илдә укуның мәгънәсе булмавы турында әйтте

Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте имамнары чит илдә укымый. Бу хакта республика мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин «12 кат» проектында «Татар-информ»ның баш мөхәррире Ринат Билаловка биргән интервьюсында әйтте.
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