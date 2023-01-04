Энтони Смит назвал бой мечты с участием Рахмонова

Боец полутяжелого веса UFC Энтони Смит назвал топ-3 поединков промоушена, которые он хотел бы увидеть в 2023 году «Как думаете, мы сможем заполучить этот бой мечты, Рахмонов против Чимаева? Дайте мне три поединка: Джон Джонс — Фрэнсис Нганну, Чимаев — Рахмонов, а третьим я бы хотел увидеть.
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