Рангник о Рэшфорде: «Если он думает о переходе в другой клуб, то может сделать это, но летом. Сейчас окно закрыто»

Ральф Рангник высказался о будущем Маркуса Рэшфорда в «МЮ». «Я говорил с ним вчера и позавчера, но ничего не знаю об этом [о желании Рэшфорда обдумать будущее в «Манчестер Юнайтед»].

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх