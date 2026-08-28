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Лето‑2026 в Тверской области: в МЧС подвели итоги сезона и назвали главные риски

Лето‑2026 в Тверской области: в МЧС подвели итоги сезона и назвали главные риски

В Тверской области подвели итоги летнего сезона‑2026: статистика пожаров и происшествий на воде. В Главном управлении МЧС России по Тверской области прошла пресс‑конференция по итогам летнего сезона 2026 года.

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