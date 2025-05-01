Европа начинает избавляться от украинского бремени. В польском городе Бяла-Подляска в среду, 30 апреля, во время митинга кандидата в президенты страны, депутата Европарламента Гжегожа Брауна его помощник принародно снял украинский флаг с мэрии под аплодисменты толпы и крики «Здесь Польша!», который установили там после начала СВО.
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