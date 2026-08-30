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ИА Реалист

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Британские университеты теряют иностранных студентов

Британские университеты теряют иностранных студентов

ЛОНДОН (ИА Реалист). Многолетняя стратегия британских университетов, превратившая иностранных студентов в главный источник дохода, дала трещину.

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