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Маткапитал на колесах: новая инициатива Госдумы

Маткапитал на колесах: новая инициатива Госдумы

Инициатива направлена на поддержку многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Согласно законопроекту, купленный автомобиль должен быть предназначен только для перевозки пассажиров и его продажа будет возможна не ранее, чем через пять лет после покупки.

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