БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Игорь Максаков
    А ты видимо совсем дурак на голову!ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ...
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Дарий III. Судьба и гибель последнего Ахеменида на персидском троне

Дарий III. Судьба и гибель последнего Ахеменида на персидском троне

Дарий и Александр в битве при Иссе, мозаика из Помпей, I в. до н. э. В предыдущей статье мы говорили о происхождении последнего персидского царя династии Ахеменидов Дария III, об обстоятельствах его прихода к власти, политической обстановке, накануне вторжения войск Александра Македонского, состоянии персидской армии.

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