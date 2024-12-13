Банки стали поднимать ставки по ипотеке до 100%

На фоне высокой ключевой ставки стоимость привлечения средств для банков сильно выросла. Из-за этого финансовые организации начали искусственно замедлять выдачи ипотеки, пишут «Известия» со ссылкой на заявление замминистра финансов Ивана Чебескова.
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