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Число держателей токенизированных акций достигло рекордных 1,9 млн

Число держателей токенизированных акций достигло рекордных 1,9 млн

Согласно данным в сети, опубликованным на этой неделе, число держателей токенизированных акций выросло до рекордных 1,9 миллиона человек, что на 134% больше, чем только за предыдущий месяц.

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