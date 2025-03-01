5 видов пеших тренировок на тот случай, если простая ходьба надоела

Ходьба — не просто разминка, но и полноценная тренировка! фото: MidjourneyПрогрессивная прогулкаПодойдет для совсем новичков, которые планируют внести долгие прогулки в свой режим дня и вообще только знакомятся с какой-либо физической активностью.
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