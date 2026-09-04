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Царьград

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Роман Ротенберг рассказал о своей любви к хоккею через СССР игры

Роман Ротенберг рассказал о своей любви к хоккею через СССР игры

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о своем детстве, любви к хоккею и особых коньках, а также предложил русским следовать спортивному примеру Владимира Путина.

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