Голод и жажда убили почти 50 человек на борту судна в Атлантике

Сенегальцы, малийцы, гвинейцы и мавританцы плыли в Испанию в поисках лучшей жизни. Почти 50 беженцев погибли из-за голода и обезвоживания на судне, которое шло из Марокко, сообщает газета Pais со ссылкой на Международную организацию по миграции.