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Голод и жажда убили почти 50 человек на борту судна в Атлантике

Голод и жажда убили почти 50 человек на борту судна в Атлантике

Сенегальцы, малийцы, гвинейцы и мавританцы плыли в Испанию в поисках лучшей жизни.  Почти 50 беженцев погибли из-за голода и обезвоживания на судне, которое шло из Марокко, сообщает газета Pais со ссылкой на Международную организацию по миграции.

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