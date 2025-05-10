В Национальной библиотеке Республики Адыгея прошла презентация планшетной выставки «Мы вам завещали жить…», посвященной памяти писателей и поэтов региона, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
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