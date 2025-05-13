В Бурятии сотрудники полиции и местные жители спасли детей, взобравшихся на вершину скалы

В дневное время в ОМВД России по Баунтовскому эвенкийскому району Республики Бурятия поступило сообщение от местной жительницы, которая услышала крики детей, доносящиеся со скалы Белая гора.
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