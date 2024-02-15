Виктор Тимошевский

Да,несказанно велика роль украинского солдата в укреплении величия Америки. А особенно в уничтожении собственной страны и своих мирных братьув-украинцев в угоду хотклок Западных хозяев. Рядом с Белым домом надо поставить памятник украинским отморозкам из "Азова", Кракена" и им подобным.