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Фетисов возмутился решением ISU по российским фигуристам

Фетисов возмутился решением ISU по российским фигуристам

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов возмутился решением Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске российских спортивных пар и танцевальных дуэтов к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года.

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