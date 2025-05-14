Фетисов возмутился решением ISU по российским фигуристам

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Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов возмутился решением Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске российских спортивных пар и танцевальных дуэтов к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года.