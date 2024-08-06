Это чистые помои, а не напиток – не вздумайте покупать: Роскачество назвал бренды кофе, которые даже по скидке нельзя покупать Ольга БезродняяРоскачество провёл масштабную проверку растворимого кофе на качество, выявив серьёзные несоответствия у ряда популярных марок.
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