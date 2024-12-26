Сотовые операторы смогут «отрезать» абонентов от связи

Сотовые операторы смогут отключать связь абоненту по требованию МВД, ФНС и суда Правительство Российской Федерации представило в Государственную Думу законопроект, который обяжет операторов связи блокировать средства на абонентских счетах, приостанавливать возврат авансовых платежей и отключать услуги связи, сообщают «Ведомости».
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