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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Стефа Карри рекордная серия из 13 матчей со старта сезона, в которых он реализует как минимум 4 3-очковых

У Стефа Карри рекордная серия из 13 матчей со старта сезона, в которых он реализует как минимум 4 3-очковых

У лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри продолжается рекордная серия, которая связана с 3-очковыми попаданиями.

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