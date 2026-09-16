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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менелл о буллитах до матча: «Не очень понимаю эту идею. Это часть игры, ты провел весь матч, отыграл овертайм и только потом исполняешь броски»

Защитник « Шанхая » Бреннан Менелл высказался о возможном проведении серии буллитов перед матчами. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил , что лига изучает вариант, при котором перед матчами будет проводиться серия буллитов: «При ничьей победителя определит серия, которая исполняется до стартового вбрасывания.

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