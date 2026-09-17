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Медицинская Россия

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Невролога в Пермском крае оштрафовали на 400 тысяч рублей за фиктивные больничные

Суд Пермского края вынес приговор неврологу одного из медицинских учреждений региона. По данным, поступившим в редакцию, ее признали виновной в получении взятки через посредника и служебном подлоге при оформлении электронных листков нетрудоспособности.

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