Невролога в Пермском крае оштрафовали на 400 тысяч рублей за фиктивные больничные

Суд Пермского края вынес приговор неврологу одного из медицинских учреждений региона. По данным, поступившим в редакцию, ее признали виновной в получении взятки через посредника и служебном подлоге при оформлении электронных листков нетрудоспособности.
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