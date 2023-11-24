Toyota Yaris Cross в 2024 году получит более мощную гибридную версию

Недавно Toyota провела серию анонсов свежей Yaris Cross. Новая версия субкомпактного кроссовера будет производиться с более мощной трансмиссией-гибридном, обновленной системой безопасности, лучшей шумоизоляцией и огромным количеством новшеств в салоне.
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