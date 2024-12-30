Президент «Атлетико»: «Гризманн входит в топ-5 лучших игроков Европы. Для нас он источник гордости»

- Этот сезон может стать последним для Гризманна в клубе. Не думали о том, чтобы предложить ему остаться в «Атлетико»? – Не знаю, какой сезон для Гризманна будет последним, и даже какой – для меня… Единственное, могу сказать, что Гризманн крайне важный игрок для «Атлетико».