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Царьград

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Конец 2026 года как точка невозврата: новые правила выживания предсказал провидец из Индии

Конец 2026 года как точка невозврата: новые правила выживания предсказал провидец из Индии

Абигья Ананд из Индии, прославившийся точным предсказанием пандемии ковида, представил новый прогноз, в котором ключевой вехой назван конец 2026 года.

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