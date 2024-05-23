У «Баварии» и Тео нет договоренности. Защитника рассматривают на случай ухода Дэвиса (Флориан Плеттенберг)

Marca ранее сообщала, что трансфер защитника «Милана» близок к завершению. Однако, по информации журналиста Флориана Плеттенберга, с Тео нет договоренности о переходе, переговоров между клубами тоже нет, как и официально предложения от «Баварии».
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