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Тульские новости

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В Туле «ГАЗель» снесла стеллу на Аллее Памяти

В Туле «ГАЗель» снесла стеллу на Аллее Памяти

Памятник, установленный в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, оказался поврежден и лежит на дороге после неправильной парковки.

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