В Туле «ГАЗель» снесла стеллу на Аллее Памяти

Памятник, установленный в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, оказался поврежден и лежит на дороге после неправильной парковки.
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автор-копировальщик статеек, ты когда что-то копируешь, то копируй Полностью, а не вноси свою безграмотность в текст
а рулил этой газелью ни мустафа?
СтеЛу! С одной Л! Стелла это женское имя, значит "Звезда".