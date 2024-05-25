МИД РФ напомнил участникам саммита в Швейцарии о словах Столтенберга

Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга отменить ограничения для ВСУ по ударам на территории РФ должны стать сигналом для участников саммита по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии.
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