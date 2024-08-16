Это, как "власовцам" рукоплескать. О "патриотах России", которые победили на олимпиаде и взяли медали

Марина

да бросьте вы демагогию разводить! Не только их труд сделал из них лучших! Сталевар, например, не меньше сил вносит в свой труд, но не кричит о своей мечте и о своем немыслимо трудной судьбе! Даже оставив в стороне то, что труд сталевара гораздо больше важен для страны и людей, стоит сказать - а его (спортсмена) кто-то заставлял так себя утруждать? Более того, ну тренировался он...а что вы или я от этого получили? Спортсмен - медали и известность, а что это дало большинству людей? Делаем вывод - он тренировался для себя-любимого в первую очередь, а судя по тому, как легко и просто сменил страну, за которую выступал - плевал он на нас с вами с высокой колокольни! Идем дальше! А вы не задумывались, что таких результатов он достиг (мы же говорим о так называемом спорте высших достижений, правда?) не совсем сам - страна, которую он предал приложила к этому немалые средства! Он бесплатно, за счет средств государства тренировался, им занимались медики, массажисты и др. персонал, который помогал ему не отвлекаться на бытовые мелочи, а посвятить себя результату! И что мы получили? Правильно, он схавал все няшки, а как стало трудно, как государству стали наносить удары - он просто смылся "за мечтой"!!!! Вы считаете этому есть оправдания? Ну тогда у нас с вами разные представления о чести и совести у людей!