Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Алматы - Усть-Каменогорск. В результате столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб, еще семь получили травмы, передает inAlmaty.
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