Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

102 подписчика

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Алматы - Усть-Каменогорск. В результате столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб, еще семь получили травмы, передает inAlmaty.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии