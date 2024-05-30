Подруга подкинула проблем. Жительница Барнаула "вложила в инвестиции" 10 млн рублей

Женщина узнала от подруги о способе быстро заработать и начала брать кредиты и занимать деньги, но попала на мошенников В Алтайском крае женщина отдала мошенникам более 10 млн рублей, желая заработать на инвестициях, сообщает региональное МВД.
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